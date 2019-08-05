В Лебедине только что установленный въездной знак уже успели исписать Не успели еще лебединцы и гости города налюбоваться новеньким въездным знаком, установленным у озера, как уже нашлись те, кто этот знак опорочил, написав на нем краской «озеро SOS».

Об этом сообщает Лебединский горсовет в Фейбсуке.

«Даже если авторы надписи пытались привлечь внимание к проблеме озера, то это не тот способ. Ведь теперь придется потратить бюджетные средства для того, чтобы эту надпись закрасить (это притом, что на один въездной знак и его установки бюджетные средства не тратились).

Все понимают, что озеро нужно спасать и власть работает в этом направлении, впрочем зачем же делать еще хуже, добавляя работы коммунальщикам и провоцировать дополнительное расходование средств городского бюджета», - говорится в сообщении.

Как выглядит сейчас Лебединое озеро, которое призывают спасать таким образом, можно посмотреть здесь.