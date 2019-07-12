Завтра с утра перекроют движение в центре Сум 23 августа, с 8:00 до 9:30 будет ограничено движение.

Это связано с празднованием Дня флага Украины. Из-за этого будет перекрыто движение: - от перекрестка ул. Набережная р. Стрелки - пр. Т. Шевченко до перекрестка ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая; - от перекрестка ул. ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая до перекрестка ул. Героев Сумщины - пл. Покровская - ул. Гагарина. В случае прохождения колонны движение будет сразу восстановлено. Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.