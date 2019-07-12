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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:47268

Завтра с утра перекроют движение в центре Сум

23 августа, с 8:00 до 9:30 будет ограничено движение.

Это связано с празднованием Дня флага Украины.

Из-за этого будет перекрыто движение:

- от перекрестка ул. Набережная р. Стрелки - пр. Т. Шевченко до перекрестка ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая;

- от перекрестка ул. ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая до перекрестка ул. Героев Сумщины - пл. Покровская - ул. Гагарина.

В случае прохождения колонны движение будет сразу восстановлено.

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.

Общество Ограничение движения
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