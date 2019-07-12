Завтра с утра перекроют движение в центре Сум

Это связано с празднованием Дня флага Украины.
Из-за этого будет перекрыто движение:
- от перекрестка ул. Набережная р. Стрелки - пр. Т. Шевченко до перекрестка ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая;
- от перекрестка ул. ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая до перекрестка ул. Героев Сумщины - пл. Покровская - ул. Гагарина.
В случае прохождения колонны движение будет сразу восстановлено.
Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД.
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