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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:52194

На Сумщине из-за аварии перевернулась «Таврия»

Сегодня, 22 августа, около 16.15, в с. Маково (Шосткинский район) на перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие.

Столкнулись автомобили ВАЗ 2107 и «Таврия», в результате чего «Таврия» перевернулась. Предположительно «семерка» выехала на полосу встречного движения. Водители автомобилей доставлены в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп
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