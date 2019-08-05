На Сумщине из-за аварии перевернулась «Таврия»

Столкнулись автомобили ВАЗ 2107 и «Таврия», в результате чего «Таврия» перевернулась. Предположительно «семерка» выехала на полосу встречного движения. Водители автомобилей доставлены в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, пишет Шостка.инфо.
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