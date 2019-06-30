Сумской велосипедист стал чемпионом Украины

22 августа прошла парная гонка среди мужчин. Уроженец Сум Александр Головаш с киевлянином Андреем Васылюком выиграли на дистанции 50 км, которую гонщики проехали за 1 час 1 минуту и 23 с.
Наш земляк представлял киевскую городскую ШВСМ.
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В Первомайске продолжается чемпионат Украины по велоспорту среди юношей....
Хорошим результатом порадовали воспитанники Сумской ОДЮСШ в первый день чемпионата Украины в Первомайске....
27 июля по случаю 80-летия образования Сумской области впервые провели велозаезд «Сумская Сотка», цель которого пропаганда здорового образа жизни, велосипедного...
28-30 июня состоялся чемпионат Украины по велосипедному спорту в олимпийских видах программ среди мужчин....