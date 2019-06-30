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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской велосипедист стал чемпионом Украины

В Николаеве проходит чемпионат Украины по велоспорту.

22 августа прошла парная гонка среди мужчин. Уроженец Сум Александр Головаш с киевлянином Андреем Васылюком выиграли на дистанции 50 км, которую гонщики проехали за 1 час 1 минуту и 23 с.

Наш земляк представлял киевскую городскую ШВСМ.

Спорт Велоспорт
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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