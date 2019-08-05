Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

24-26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +23 .. + 28 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Среда и четверг будут жаркими. В пятницу температура снизится, днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами грозы, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...