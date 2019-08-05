На Сумщине произошло ДТП с участием полицейского По факту ДТП с участием работника полиции начальник ГУНП Сумшины назначил служебное расследование.

О дорожно-транспортном происшествии в с. Маковое Шосткинского района на линию «102» в 16.29 22 августа сообщил сам работник полиции, который был одним из ее участников.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что в результате столкновения двух автомобилей: ЗАЗ - под управлением жителя Шостки, 1978 г.р. и автомобиля ВАЗ 2107, за рулем которого находился сотрудник полиции Глухова, травмы получили оба участника дорожного движения. Водитель автомобиля ЗАЗ был доставлен в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Во время проведения первоочередных следственных действий было установлено, что полицейский, находясь на службе, возвращался из Шостки в Глухов. Двигаясь по главной дороге с. Маковое на нерегулируемом перекрестке с ул. Озерной допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ, который в это время совершал разворот.

О данном происшествии были уведомлены сотрудники Управления ГБР в Полтавской области.

Сейчас проведен осмотр места происшествия, изъяты транспортные средства, назначаются соответствующие судебные экспертизы с целью установления причин ДТП и нарушений правил дорожного движения со стороны водителей.