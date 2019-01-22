Над Сумским облсоветом повесили флаг Украины верх ногами

Его заметил сумчанин Александр Бортник, выложивший фото в Фейсбуке.
«Я ничего не перепутал? Смотрим на флаги внизу и вверху...», - написал он.
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В Ахтырке около 8:30 на линию «102» позвонил 36-летний мужчина с просьбой, чтобы полицейские... сообщили ему адрес избирательного участка....
Сегодня, 25 февраля, в Сумы приехал кандидат в президенты Украины Илья Кива....
Сегодня, 22 января, в день столетия со дня исторического акта о воссоединении Украины, над зданием Сумского областного совета подняли государственный...