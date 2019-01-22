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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19826

Над Сумским облсоветом повесили флаг Украины верх ногами

Сегодня, 23 августа, на День флага Украины над зданием облсовета развевается непонятный символ.

Его заметил сумчанин Александр Бортник, выложивший фото в Фейсбуке.

«Я ничего не перепутал? Смотрим на флаги внизу и вверху...», - написал он.

Общество Курьез Флаг Украины
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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