Над Сумским облсоветом повесили флаг Украины верх ногами Сегодня, 23 августа, на День флага Украины над зданием облсовета развевается непонятный символ.

Его заметил сумчанин Александр Бортник, выложивший фото в Фейсбуке. «Я ничего не перепутал? Смотрим на флаги внизу и вверху...», - написал он.