Сумские хоккеисты вышли в следующий раунд кубка Украины Воспитанники СДЮШОР «Динамо» дебютировали в кубке Украины по хоккею среди мужских команд.

22 августа в Виннице стартовал розыгрыш кубка Украины по хоккею на траве. В первом раунде на поле местного стадиона вышли сумские и шосткинские хоккеисты. СДЮШОР «Динамо» в своем матче победили ХК «ПК-Старт» Житомирская обл. 6:1. Счет долго держался 2:1 в пользу нашей команды, пока наши ребята настроились, собрались, разыгрались и в четвертом периоде забросили еще четыре мяча в ворота соперника.

КДЮСШ «Барса» в своем мачте против Винницкой ГДЮСШ № 1. Шосткинцы выигрывали 2:0, но не хватило сил. В третьей четверти пропустили один гол, в четвертой ещё два. Итог 2:3.

Сегодня сумчане сыграют с винницкой «ШВСМ-Олимпией», а шосткинцы в утешительных матчах с ХК «ПК-Старт» Житомирская обл.