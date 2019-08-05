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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41277

Сумские хоккеисты вышли в следующий раунд кубка Украины

Воспитанники СДЮШОР «Динамо» дебютировали в кубке Украины по хоккею среди мужских команд.

22 августа в Виннице стартовал розыгрыш кубка Украины по хоккею на траве. В первом раунде на поле местного стадиона вышли сумские и шосткинские хоккеисты. СДЮШОР «Динамо» в своем матче победили ХК «ПК-Старт» Житомирская обл. 6:1. Счет долго держался 2:1 в пользу нашей команды, пока наши ребята настроились, собрались, разыгрались и в четвертом периоде забросили еще четыре мяча в ворота соперника.

КДЮСШ «Барса» в своем мачте против Винницкой ГДЮСШ № 1. Шосткинцы выигрывали 2:0, но не хватило сил. В третьей четверти пропустили один гол, в четвертой ещё два. Итог 2:3.

Сегодня сумчане сыграют с винницкой «ШВСМ-Олимпией», а шосткинцы в утешительных матчах с ХК «ПК-Старт» Житомирская обл.

Спорт КДЮСШ Барса СДЮШОР «Динамо» Хоккей на траве
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