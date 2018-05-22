У Сумах покажуть «Кіборгів» просто неба

25 серпня о 20:00 у дитячому парку «Казка» до святкування Дня Незалежності України відбудеться благодійний показ фільму про легендарних «кіборгів».
Щоб кожен з нас пам'ятав, завдяки кому ми маємо на Сумщині та на більшості території України мирне небо.
4 июня в Конгресс-центр СумГУ состоялся открытый показ выпускных работ и вручение сертификатов участникам курса Валерия Балаяна «Гражданская видеожурналистики»....
14 травня, до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, у відділі літератури з мистецтва центральної міської бібліотеки ім. Т. Г....
20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Агенція промоції запрошує всіх небайдужих на перегляд фільму «Жіночі обличчя революції»....
20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Агенція промоції запрошує всіх небайдужих на перегляд фільму «Жіночі обличчя революції»....
22 травня відбудеться перегляд українського художнього фільму «Кіборги. Герої не вмирають»....