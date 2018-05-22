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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах покажуть «Кіборгів» просто неба

Жителів Сум запрошують на показ фільму під відкритим небом.

25 серпня о 20:00 у дитячому парку «Казка» до святкування Дня Незалежності України відбудеться благодійний показ фільму про легендарних «кіборгів».

Щоб кожен з нас пам'ятав, завдяки кому ми маємо на Сумщині та на більшості території України мирне небо. 

Общество Киборги Фильм
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07.06.2019 10:35

В Сумах сняли короткометражку о забытой центральной улице (видео)

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Сумчан запрошують на перегляд фільму «Чужа молитва»
14.05.2019 09:02

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Сумчанам покажуть «Жіночі обличчя революції»
20.02.2019 08:32

Сумчанам покажуть «Жіночі обличчя революції»

20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Агенція промоції запрошує всіх небайдужих на перегляд фільму «Жіночі обличчя революції»....

Сумчанам покажуть «Жіночі обличчя революції»
18.02.2019 12:32

Сумчанам покажуть «Жіночі обличчя революції»

20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Агенція промоції запрошує всіх небайдужих на перегляд фільму «Жіночі обличчя революції»....

Сумчан запрошують на «Кіборгів»
22.05.2018 11:00

Сумчан запрошують на «Кіборгів»

22 травня відбудеться перегляд українського художнього фільму «Кіборги. Герої не вмирають»....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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