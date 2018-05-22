У Сумах покажуть «Кіборгів» просто неба Жителів Сум запрошують на показ фільму під відкритим небом.

25 серпня о 20:00 у дитячому парку «Казка» до святкування Дня Незалежності України відбудеться благодійний показ фільму про легендарних «кіборгів».

Щоб кожен з нас пам'ятав, завдяки кому ми маємо на Сумщині та на більшості території України мирне небо.