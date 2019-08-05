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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48254

Армянин предлагал сумским пограничникам взятку

В пункт пропуска «Бачевск» прибыл гражданин Армении, 1990 года рождения.

Он пешком направлялся в Украину из России. Во время проверки документов в паспорте иностранца пограничным нарядом было обнаружено отметки Госпогранслужбы Украины о пересечении границы неустановленного образца. Пытаясь избежать ответственности за подделку отметок иностранец предложил пограничникам взятку в сумме 3 тыс. рублей РФ.

Стражи границы от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 и 369 УК Украины. Продолжаются следственные действия. 

Право Взятка Пограничники
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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