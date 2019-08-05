Армянин предлагал сумским пограничникам взятку В пункт пропуска «Бачевск» прибыл гражданин Армении, 1990 года рождения.

Он пешком направлялся в Украину из России. Во время проверки документов в паспорте иностранца пограничным нарядом было обнаружено отметки Госпогранслужбы Украины о пересечении границы неустановленного образца. Пытаясь избежать ответственности за подделку отметок иностранец предложил пограничникам взятку в сумме 3 тыс. рублей РФ.

Стражи границы от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 и 369 УК Украины. Продолжаются следственные действия.