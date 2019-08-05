На Сумщине иностранцы предлагали взятку начальнику полиции На Сумщине открыли уголовное производство в отношении иностранцев, которые предложили руководителю территориального подразделения полиции неправомерную выгоду

Легковушка Аудио Q7 еще три года назад была задержана на автодорогах Сумщины и помещена на хранение на спецплощадку Глуховского отдела полиции, поскольку числилась по учетам Интерпола как угнанная на территории одной из европейских стран. 22 августа по поводу этого автомобиля Глуховский отдела полиции посетили двое иностранцев в возрасте 42-х и 34-х лет. Назвались представителями иностранной лизинговой кампании, которая якобы доверила им право забрать и вернуть хранимый автомобиль. Они предъявили технический паспорт на машину и распечатанную компьютерным способом доверенность. Вопреки предусмотренным украинским законодательством нормам, данные бумаги хотя и имели перевод, однако не были нотариально заверены и соответствующим образом подтверждены. К тому же, оба иностранцы не смогли подтвердить фактическое существование указанной лизинговой кампании. Когда же руководитель подразделения выразил сомнения в подлинности представленных документов, посетители предложили ему «презент», положив на стол папку с вложенными в нее 200 евро. На вопрос, понимают ли они суть своих действий, и «покупают» ли они подобным образом услуги у своих правоохранителей на территории своей родины, оба иностранцы только пожали плечами и снова повторили свое предложение.

Глава райотдела в предусмотренном законом порядке известил о случившемся руководство ГУНП, сотрудников подразделения внутренней безопасности и прокуратуры, которые немедленно задокументировали факт предложения неправомерной выгоды должностному лицу. Сейчас по признакам ч.3 ст. 369 УК Украины уже открыто уголовное производство, старший из иностранцев задержан в порядке ст. 208 УПК и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об объявлении ему подозрению в совершении преступления и избрании ему меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.