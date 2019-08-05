В Конотопе 36-летний рецидивист ограбил 5-летнюю девочку По ходатайству Конотопской местной прокуратуры 36-летнему конотопчанину, который ограбил малолетнюю девочку, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

20 августа около 12:30 в г. Конотоп взрослый мужчина увидел 5-летнюю девочку, которая играла во дворе многоквартирного дома. Злоумышленник подошел к ребенку, сначала завел обычный разговор, а потом под предлогом того, что к ее волосам пристал лист, и он хочет его убрать, снял с левого уха золотую сережку. Когда злоумышленник пытался уйти, девочка, обнаружив исчезновение украшения, догнала его и попросила отдать сережку. Мужчина заверил, что он ничего не брал, порекомендовал ей поискать на земле. Доверчивая девочка обыскала все вокруг, а потом рассказала родителям.

«Сотрудники полиции оперативно установили и задержали грабителя. За это время он уже успел отнести серьгу в ломбард. Как выяснилось, мужчина не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. В частности, в апреле текущего года он напал и с применением физической силы отобрал ценные вещи у случайного прохожего. Дело уже слушается в суде. До этого он также был неоднократно судим, в том числе за грабеж», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

Сейчас действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины, за содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.