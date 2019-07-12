В День Независимости Украины некоторые сумские улицы временно перекроют

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Александр Лысенко.
В документе говорится о том, что транспорт не будет курсировать: в период с 8:30 до завершения торжественного шествия по ул. Петропавловская от перекрестка «ул. Петропавловская - ул. 20 лет Победы» до перекрестка «ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Соборная»; во время Парада вышиванок с 18:30 до 19:00 Покровской площадью от перекрестка «ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Соборная» в направлении перекрестка «ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина»; мостом через р. Псел в направлении ул. Харьковская; по ул. Харьковская от моста через р. Псел до перекрестка «ул. Харьковская - ул. Ивана Сирко» (до остановки общественного транспорта ТРЦ «Мануфактура»).
Вечером в период с 19:30 до 22:00 во время проведения массового мероприятия на стадионе «Юбилейный» управление патрульной полиции в Сумской области ограничит движение транспорта на Театральной площади от перекрестка с ул. Петропавловская; по ул. Гагарина от перекрестка «ул. Героев Сумщины - ул. Харьковская - ул. Гагарина»; по ул. Г. Кондратьева от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. Перекопская» в сторону Театральной площади.
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