В День Независимости Украины некоторые сумские улицы временно перекроют Во время мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины, 24 августа, движение транспорта по некоторым улицам Сум временными ограничат.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Александр Лысенко.

В документе говорится о том, что транспорт не будет курсировать: в период с 8:30 до завершения торжественного шествия по ул. Петропавловская от перекрестка «ул. Петропавловская - ул. 20 лет Победы» до перекрестка «ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Соборная»; во время Парада вышиванок с 18:30 до 19:00 Покровской площадью от перекрестка «ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Соборная» в направлении перекрестка «ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина»; мостом через р. Псел в направлении ул. Харьковская; по ул. Харьковская от моста через р. Псел до перекрестка «ул. Харьковская - ул. Ивана Сирко» (до остановки общественного транспорта ТРЦ «Мануфактура»).

Вечером в период с 19:30 до 22:00 во время проведения массового мероприятия на стадионе «Юбилейный» управление патрульной полиции в Сумской области ограничит движение транспорта на Театральной площади от перекрестка с ул. Петропавловская; по ул. Гагарина от перекрестка «ул. Героев Сумщины - ул. Харьковская - ул. Гагарина»; по ул. Г. Кондратьева от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. Перекопская» в сторону Театральной площади.