Сумские пенсионеры взяли призы в летней сеньориаде

Мероприятие объединило пенсионеров не только Украины, но и Польши, Турции, Словакии. Всего соревновались 33 команды и более 400 участников.
Команда из Сум завоевала первое место в дартсе, в беге на 500 м и 4-ое место в соревновании «Универсальный силач».
Впервые в Сумской области управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и коммунальное учреждение Сумского областного совета «Сумской областной...
Городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех» 30 марта в спортзале спорткомплекса «Авангард» проводит городские соревнования – фестиваль «Мама,...
Недавно назначенный директор Глуховского городского центра «Спорт для всех» Николай Колтаков, более известный как спортсмен и журналист, сообщил в Фейсбуке,...
20 мая в Сумах прошел финал этапа областных соревнований «Мама, папа, я - спортивная семья»....
В Конотопе открыли центры спортивного досуга для участников АТО....