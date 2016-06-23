Сумские пенсионеры взяли призы в летней сеньориаде В Луцке прошла III Международная фестиваль летней сеньориаде «Спорт для всех ради здоровья».

Мероприятие объединило пенсионеров не только Украины, но и Польши, Турции, Словакии. Всего соревновались 33 команды и более 400 участников.

Команда из Сум завоевала первое место в дартсе, в беге на 500 м и 4-ое место в соревновании «Универсальный силач».