Сумчане проехали 1200 км через Францию

Лучший результат среди сумчан показала Марина Мороз
В нем приняли участие четверо членов сумского клуба «Velo-sport Sumy Randonneurs» - трое сумчан и глуховчанин. Традиционно в этом бревете приняли участие несколько тысяч человек. Не все доехали до финиша, не все уложились в отведенное время (90 часов). Однако наши велопутешественники успешно справились с задачей.
Марина Мороз и Андрей Ковальчук проехали дистанцию за 81 час 10 минут, Николай Боженко – за 85 часов 52 минуты, Владимир Пугач – за 88 часов 41 минуту.
Бревет (фр. brevet) — длительная велосипедная поездка, производимая по особым правилам. Термин «бревет» произошел от французского слова «brevet», означающего «диплом», «удостоверение» о прохождении дистанции.
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