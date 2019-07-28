Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06305

Сумчане проехали 1200 км через Францию

18-22 августа во Франции проходил знаменитый бревет «Париж – Брест – Париж».

Лучший результат среди сумчан показала Марина Мороз

В нем приняли участие четверо членов сумского клуба «Velo-sport Sumy Randonneurs» - трое сумчан и глуховчанин. Традиционно в этом бревете приняли участие несколько тысяч человек. Не все доехали до финиша, не все уложились в отведенное время (90 часов). Однако наши велопутешественники успешно справились с задачей.

Марина Мороз и Андрей Ковальчук проехали дистанцию за 81 час 10 минут, Николай Боженко – за 85 часов 52 минуты, Владимир Пугач – за 88 часов 41 минуту.

Справка

Бревет (фр. brevet) — длительная велосипедная поездка, производимая по особым правилам. Термин «бревет» произошел от французского слова «brevet», означающего «диплом», «удостоверение» о прохождении дистанции.

Спорт Бревет Велоспорт
view counter

По тематике

Сумской велосипедист стал чемпионом Украины
Сегодня 09:04

Сумской велосипедист стал чемпионом Украины

В Николаеве проходит чемпионат Украины по велоспорту....

Сумские велоэкстремалы приглашают в гости к мамонту
14.08.2019 12:49

Сумские велоэкстремалы приглашают в гости к мамонту

14 сентября на Сумщине пройдет велобревет на 200 км «В гости к мамонту»....

Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины
03.08.2019 16:39

Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины

В Первомайске продолжается чемпионат Украины по велоспорту среди юношей....

Сумские велосипедисты с бронзой чемпионата Украины
02.08.2019 17:33

Сумские велосипедисты с бронзой чемпионата Украины

Хорошим результатом порадовали воспитанники Сумской ОДЮСШ в первый день чемпионата Украины в Первомайске....

Первая Сумская велосотка определила своих победителей
28.07.2019 19:59

Первая Сумская велосотка определила своих победителей

27 июля по случаю 80-летия образования Сумской области впервые провели велозаезд «Сумская Сотка», цель которого пропаганда здорового образа жизни, велосипедного...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.