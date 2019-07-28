Сумчане проехали 1200 км через Францию 18-22 августа во Франции проходил знаменитый бревет «Париж – Брест – Париж».

В нем приняли участие четверо членов сумского клуба «Velo-sport Sumy Randonneurs» - трое сумчан и глуховчанин. Традиционно в этом бревете приняли участие несколько тысяч человек. Не все доехали до финиша, не все уложились в отведенное время (90 часов). Однако наши велопутешественники успешно справились с задачей.

Марина Мороз и Андрей Ковальчук проехали дистанцию за 81 час 10 минут, Николай Боженко – за 85 часов 52 минуты, Владимир Пугач – за 88 часов 41 минуту.

Справка

Бревет (фр. brevet) — длительная велосипедная поездка, производимая по особым правилам. Термин «бревет» произошел от французского слова «brevet», означающего «диплом», «удостоверение» о прохождении дистанции.