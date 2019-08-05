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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39734

В Сумах на пешеходном переходе сбили двух человек

Сегодня, 23 августа, в 14.30 на ул. Герасима Кондратьева произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, водитель автомобиля «Фольскваген Пассат» не предоставил преимущество в движении двум пешеходам, которые переходили по пешеходному переходу, сбив их. 17-летнего парня и 16-летнюю девушку доставили в больницу с травмами. У водителя взяли анализы на состояние опьянения.

Право Дтп
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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