В Сумах на пешеходном переходе сбили двух человек Сегодня, 23 августа, в 14.30 на ул. Герасима Кондратьева произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, водитель автомобиля «Фольскваген Пассат» не предоставил преимущество в движении двум пешеходам, которые переходили по пешеходному переходу, сбив их. 17-летнего парня и 16-летнюю девушку доставили в больницу с травмами. У водителя взяли анализы на состояние опьянения.