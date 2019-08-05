В Сумах на пешеходном переходе сбили двух человек

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, водитель автомобиля «Фольскваген Пассат» не предоставил преимущество в движении двум пешеходам, которые переходили по пешеходному переходу, сбив их. 17-летнего парня и 16-летнюю девушку доставили в больницу с травмами. У водителя взяли анализы на состояние опьянения.
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