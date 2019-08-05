«Альянс» впервые победил в чемпионате Украины Сегодня, 23 августа, в Сумах прошла игра 5-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» принимал «Таврию Симферополь» с Херсонщины. Уже на 4-й минуте счет открыл Ярослав Сидоренко. Спустя полчаса второй гол забил Руслан Писный. На 53-й минуте счет крупным сделал Фарид Сулейман. В итоге 3:0 – первая победа «Альянса» во второй лиге.