«Альянс» впервые победил в чемпионате Украины

Липоводолинский «Альянс» принимал «Таврию Симферополь» с Херсонщины.
Уже на 4-й минуте счет открыл Ярослав Сидоренко. Спустя полчаса второй гол забил Руслан Писный. На 53-й минуте счет крупным сделал Фарид Сулейман.
В итоге 3:0 – первая победа «Альянса» во второй лиге.
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