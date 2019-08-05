Сумская биатлонистка выиграла «золото» летнего чемпионата мира Сегодня, 23 августа, в Раубичах (Беларусь) стартовал летний чемпионат мира по биатлону.

В первой же гонке среди женщин украинки завоевали «золото»: в суперспринте первенствовала сумчанка Валентина Семеренко. Наша землячка, закончив третьей квалификацию, лишь на первом рубеже немного отступила от призовой тройки, использовав запасной патрон в лежке, пишет biathlon.com.ua.

Но затем наша опытная спортсменка уже не позволяла себе отпускать лидеров гонки слишком далеко, а после точной заключительной стрельбы вышла в лидеры, имея всего секунду перевеса над Динарой Алимбековой! Остальные девушки отставали на семь секунд и больше, что для километрового круга суперспринта – пропасть. И казалось, что именно украинка и белоруска в очной борьбе определят судьбу золота.

Но уже к середине круга дуэт лидеров догнала россиянка Екатерина Глазырина, а к финишу – после того, как Алимбекова не выдержала темпа гонки – в спор за медали вмешалась и чешская биатлонистка Люция Харватова, отыгравшая на последнем круге 15 секунд!

Финишная прямая стала настоящим выплеском адреналина для зрителей на стадионе и телезрителей, смотревших трансляцию: три девушки вышли на финиш на параллельных курсах, и стало ясно, что разрыв будет в считанные доли секунды. В итоге 0,1 с – всего одно мгновение, но в пользу Вали Семеренко! Второй стала Харватова, а бронза досталась Глазыриной.

Неплохую по качеству гонку продемонстрировала стартовавшая с первой позиции Дарья Блашко. Хотя сама она наверняка предъявит претензии к себе за два круга штрафа на огневых рубежах лежа. Но даже отставая более чем на полминуты, Даша не опустила руки и к финишу пришла пятой с отставанием от тройки призеров всего в пять секунд.

Восьмой итоговый результат показала сумчанка Вита Семеренко, а Ольга Абрамова, сумчанка Юлия Журавок и уроженка Сум Анастасия Меркушина расположились во второй половине финишного протокола. Низкий результат Меркушиной при в целом неплохой стрельбе объясняется тем, что перед первым рубежом Настя ошиблась с коридором для прохождения дистанции, и ей пришлось возвращаться, потеряв при этом довольно много времени.

Супер-спринт (финал). Женщины

1. Валя Семеренко (0+0+0+0) 15:58,8

2. Люция Харватова (0+0+1+0) +0,1

3. Екатерина Глазырина (0+0+0+0) +0,4

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5. Дарья Блашко (1+1+0+0) +5,6

8. Вита Семеренко (1+0+0+0) +13,1

18. Ольга Абрамова (0+0+2+0) +55,1

22. Юлия Журавок (2+0+0+0) +1:10,9

26. Анастасия Меркушина (1+0+0+0) +1:35,0

В мужском суперспринте лучше остальных с нервами при стрельбе справился опытнейший представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин (экс-россиянин). Использовав всего лишь один запасной патрон на четырех огневых рубежах, он закончил гонку с очень большим, как для суперспринта, преимуществом. На финише перевес Лапшина над ставшим вторым словенцем Клеменом Бауэром составил почти 15 секунд, при том, что заключительную стойку оба спортсмена выполняли одновременно.

Для двух украинцев гонка получилась очень неровной, и наши ребята постоянно «путешествовали» по промежуточному протоколу. Но на финише уроженец Сумщины Андрей Доценко и Сергей Семенов расположились поблизости друг от друга: 14-м и 16-м. Андрей на четыре секунды опередил более опытного партнера по сборной за счет одного «лишнего» запасного патрона у Сергея.

Супер-спринт (финал). Мужчины

1. Тимофей Лапшин (0+0+0+0) 14:07,6

2. Клемен Бауэр (0+0+0+1) +14,5

3. Эдуард Латыпов (0+2+0+0) +31,6

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14. Андрей Доценко (0+1+2+0) +1:14,2

16. Сергей Семенов (1+1+0+1) +1:18,6

Кроме медали Вали Семеренко, сегодня также порадовала глуховчанка Анна Кривонос, став третьей в финале суперспринта среди юниорок.

Она выиграла квалификацию, и в финале лидировала вплоть до третьего огневого рубежа. Но там она поторопилась с последним выстрелом, допустив промах, который не смогла ликвидировать и при помощи запасного патрона. Еще один промах Аня допустила в заключительной стойке, лишившись и серебряной награды. И все же, для подиума этой точности и скорости на дистанции Кривонос оказалось достаточно – бронза!

Сразу за лучшей из украинок в итоговом протоколе расположилась Валерия Дмитренко – автор лучшей стрельбы в гонке, а Анна Коваленко финишировала на восьмой позиции. Отметим, что для всех трех наших девушек это – последний турнир на юниорском уровне.

Екатерина Бех лишилась возможности бороться за награды уже на первом рубеже, когда заработала три штрафных круга. Но после этого Катя собралась и сумела подняться на 12-е место. Еще одна наша участница, Любовь Кипяченкова, финишировала 18-й.

Золото завоевала россиянка Валерия Васнецова, на семь секунд опередившая китаянку Чу Янь Мень. Обе использовали по два запасных патрона, но россиянка была чуть быстрее в скорострельности.

Супер-спринт (финал). Юниорки

1. Валерия Васнецова (0+0+0+0) 16:36,8

2. Чу Янь Мень (0+0+0+0) +7,5

3. Анна Кривонос (0+0+1+0) +17,1

4. Валерия Дмитренко (0+0+0+0) +36,3

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8. Анна Коваленко (0+0+0+0) +57,7

12. Екатерина Бех (3+1+1+0) +1:18,4

18. Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +2:03,3

Стремительный и увлекательный финал суперспринта у юниоров оказался счастливым для хозяев летнего чемпионата мира в Беларусь Раубичах. Первое золото турнира завоевал белорус Никита Лобастов, оказавшийся самым хладнокровным на решающем четвертом рубеже.

Лидировавший на протяжении всей гонки и выигравший перед тем квалификацию чех Витеслав Хорниг допустил в стойке одну ошибку, и пока закрывал мишень запасным патроном, соперник убежал вперед на четыре секунды, и догнать Лобастова на короткой дистанции финишного круга Хорнигу не удалось.

Среди украинских юниоров лучший результат показал сумчанин Евгений Ивченко, которому после двух неудачных рубежей в лежке, удалось безупречно пройти две стойки и замкнуть десятку сильнейших. Руслан Бригадир и Александр Пономаренко финишировали на 16-м и 18-м месте соответственно, а вот Юрию Сытнику и Роману Боровику старт не удался: оба допускали много ошибок в стрельбе и оказались в последней пятерке финишного протокола.

Супер-спринт (финал). Юниоры

1. Никита Лобастов (0+0+1+0) 14:47,5

2. Витеслав Хорниг (0+0+0+0) +3,6

3. Игорь Малиновский (0+0+1+0) +13,0

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10. Евгений Ивченко (1+1+0+0) +57,9

16. Руслан Бригадир (1+0+1+1) +1:24,8

18. Александр Пономаренко (2+1+0+0) +1:33,8

26. Юрий Сытник (1+1+1+2) +2:22,1

28. Роман Боровик (1+2+0+1) +2:42,5

Завтра на чемпионате мира по летнему биатлону пройдут классические спринты.