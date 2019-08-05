На Сумщины полиция разыскивает водителя, оставил место ДТП

Двигаясь по автодороге «Киев-Сумы-Юнаковка», водитель автомобиля «DAEWOO Lanos» применила экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с автомобилем «DAEWOO», который в это время выехал на встречную полосу. И как результат ее автомобиль «вылетел» в кювет, а молодая женщина получила многочисленные ушибы тела и была доставлена в больницу. Водитель автомобиля, который своими действиями создал опасную ситуацию на дороге, с места происшествия скрылся.
По данному факту в полиции начато уголовное производство, в рамках которого полицейские устанавливают личность беглеца. По предварительным данным он передвигался на автомобиле синего или темно-зеленого цвета, первые буквы государственного номерного знака автомобиля имеет буквы «ВМ».
Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией, которая поможет следствию детально воссоздать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и в поиске водителя, который оставил место ДТП, сообщить в Роменский отдел полиции ГУНП в Сумской области по тел: (05548) 5-26-62; 098-554-10-01; 050-307-99-34, или в Недригайловское отделение полиции по тел: 0664320248, (054 55) 52-333 (дежурная часть), «102». Анонимность гарантируется.
Сегодня, 23 августа, в 14.30 на ул. Герасима Кондратьева произошло ДТП....
Сегодня, 23 августа, на ул. Герасима Кондратьева произошло ДТП....
По факту ДТП с участием работника полиции начальник ГУНП Сумшины назначил служебное расследование....
Сегодня, 22 августа, около 16.15, в с. Маково (Шосткинский район) на перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие....
20 августа, около 22.00 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспекта Михаила Лушпы и улицы Ивана Сирко....