На Сумщины полиция разыскивает водителя, оставил место ДТП Происшествие произошло вблизи села Ревы Недригайловского района сегодня в 12.10.

Двигаясь по автодороге «Киев-Сумы-Юнаковка», водитель автомобиля «DAEWOO Lanos» применила экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с автомобилем «DAEWOO», который в это время выехал на встречную полосу. И как результат ее автомобиль «вылетел» в кювет, а молодая женщина получила многочисленные ушибы тела и была доставлена в больницу. Водитель автомобиля, который своими действиями создал опасную ситуацию на дороге, с места происшествия скрылся.

По данному факту в полиции начато уголовное производство, в рамках которого полицейские устанавливают личность беглеца. По предварительным данным он передвигался на автомобиле синего или темно-зеленого цвета, первые буквы государственного номерного знака автомобиля имеет буквы «ВМ».

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией, которая поможет следствию детально воссоздать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и в поиске водителя, который оставил место ДТП, сообщить в Роменский отдел полиции ГУНП в Сумской области по тел: (05548) 5-26-62; 098-554-10-01; 050-307-99-34, или в Недригайловское отделение полиции по тел: 0664320248, (054 55) 52-333 (дежурная часть), «102». Анонимность гарантируется.