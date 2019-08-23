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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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"Пенсионеры из Сум приезжали в Донецк за рабами": новый безумный фейк от российских СМИ (видео)

Ряд российских СМИ опубликовал рассказ участницы незаконных вооруженных формирований ДНР, снайперши с позывным Боня (настоящее имя Илона Баневич), которая рассказала историю о том, как в 2014 году поймала в Донецке украинцев, приехавших в город за рабами.

По ее словам, в Донецк из города Сумы приехала пожилая пара пенсионеров, у которой на руках был документ с подписью Петра Порошенко, который якобы разрешал им заселяться в понравившийся дом, а также получить в распоряжение трех рабов и трех рабочих, пишет Восточный вариант.

"Мы приехали в Донецк в очередной раз, получить приказы и все остальное. Нас послали ловить дээргэшников (ДРГ - диверсионно-разведывательная группа. – ред.). Сказали, что ездит "пирожок" с минометом по городу где-то в районе Калининского исполкома. И обстреливает частный сектор. Мы поехали. И вот одна машина нам приглянулась, старая "четверка" с сумскими номерами. Бабушка, дедушка, мешки у них какие-то... Когда спросили, чего они тут ищут, они показали нам бумагу, выписанную Петром Порошенко, на дом, который им понравится. Они туда могут заселяться, только нужно будет вписать туда адрес. А на вопрос, если там живут люди, они говорят: "Ну, будут у нас работать". Потому что по этому договору им можно было иметь трех рабов и трех рабочих. Пришлось их отправить тогда к товарищу Аносову "на избушку"(имеется в виду подвал донецкого здания СБУ - ред.), пускай разбираются. Каким образом они вообще попали в Донецк с западной Украины, и вообще кто с такими бумагами их сюда пропустил", – рассказала Илона Баневич.

Несмотря на очевидную глупость такого рассказа, российская корреспондентка не усомнилась в его правдоподобности и соглашалась с представительницей боевиков. А российские СМИ выдали отснятый материал в эфир и преподнесли его как факт. В частности, сюжет с рассказом Баневич показал телеканал "Звезда", который принадлежит Министерству обороны РФ.

Право ДНР Фейк
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