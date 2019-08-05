Сумские хоккеисты в кубке Украины проиграли вице-чемпиону

Сумская команда СДЮШОР «Динамо», которая дебютировала в кубке Украины в ¼ финала играла против вице-чемпиона Украины винницкой команды «ШВСМ-Олимпия». К сожалению, более опытные винничане одержали уверенную победу 15:4.
Шосткинская команда КДЮСШ «Барса» в матчах з 9-12 места выиграла у ХК «ПК-Старт» Житомирская обл. 10:1.
Сегодня сумчане сыграют за 5-8 места против Винницкой ГДЮСШ № 1, а шосткинцы за 9-ое место сразятся против «Олимпии-Авангард» Винницкая обл.
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