Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:13172

Сумские хоккеисты в кубке Украины проиграли вице-чемпиону

В Виннице продолжается розыгрыш кубка Украины по хоккею на траве среди мужских команд.

Сумская команда СДЮШОР «Динамо», которая дебютировала в кубке Украины в ¼ финала играла против вице-чемпиона Украины винницкой команды «ШВСМ-Олимпия». К сожалению, более опытные винничане одержали уверенную победу 15:4.

Шосткинская команда КДЮСШ «Барса» в матчах з 9-12 места выиграла у ХК «ПК-Старт» Житомирская обл. 10:1.

Сегодня сумчане сыграют за 5-8 места против Винницкой ГДЮСШ № 1, а шосткинцы за 9-ое место сразятся против «Олимпии-Авангард» Винницкая обл.

Спорт Хоккей на траве
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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