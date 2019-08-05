На Сумщине уголовник зарезал уголовника Преступление произошло сегодня, 24 августа, около 6.00, в Локотском микрорайоне Шостки.

Как сообщил начальник отдела полиции Сергей Забозлаев, шосткинец, 1957 года рождения, в ходе конфликта нанес ножевое ранение в область сердца молодому мужчине (1988 г. р.). Оно оказалось смертельным. Оба – ранее судимые. По одному из них дело находится в суде, по другому – в ближайшее время должно было быть направлено в суд. Открыто уголовное производство, подозреваемый в совершении убийства задержан, пишет Шостка.инфо.