На Сумщине уголовник зарезал уголовника

Как сообщил начальник отдела полиции Сергей Забозлаев, шосткинец, 1957 года рождения, в ходе конфликта нанес ножевое ранение в область сердца молодому мужчине (1988 г. р.). Оно оказалось смертельным. Оба – ранее судимые. По одному из них дело находится в суде, по другому – в ближайшее время должно было быть направлено в суд. Открыто уголовное производство, подозреваемый в совершении убийства задержан, пишет Шостка.инфо.
Руководителям предприятий, учреждений, организаций города, независимо от форм собственности и подчиненности, рекомендовано пересмотреть графики работы, установив 3 сентября 2019 г....
Причиной такого поступка стала обычная ссора между мужчинами во время распития спиртных напитков....
В Сумской ОГА прошло заседание оперативного штаба по проверке готовности Сумской области к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов....
21 августа осуществлен отбор трех основных и двух запасных присяжных по делу в отношении уже осужденного к пожизненному лишению свободы...
Сегодня, 19 августа, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось заседание по обвинению Евгения Тимченко в убийстве двух сумчанок....