В Сумах на даче сгорела пенсионерка

23 августа в 15:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории одного из садоводческих объединений в областном центре. На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытии на место вызова пожарные установили, что горела сухая растительность, и пламя перекинулось на деревянную хозяйственную постройку. Возникла угроза уничтожения расположенного рядом дачного дома.
В 16:23 удалось остановить дальнейшее распространение огня и предотвратить опасность уничтожения от здания. В 16:33 возгорание ликвидировали.
На месте пожара обнаружено тело женщины. Как установила следственно-оперативная группа, погибшая 1936 г.р. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
С начала года на Сумщине огонь унес жизни 40 человек. Спасатели отмечают, только вместе можно остановить страшную статистику. Поэтому будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
Кто-то поджег обочину напротив дачного кооператива на дороге Нижняя Сыроватка - Старый село....
В Лебедине похоронили Анну Довгую, которая вместе с 10-летней дочерью Валей погибла во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар»....
Речь идет о супругах и их 10-летней дочке....
Об этом сообщила директор школы № 12 Ирина Губская.... 1
В Сумах спасатели предотвратили масштабный пожар в многоэтажке....