В Сумах на даче сгорела пенсионерка В Сумах на месте пожара пожарные обнаружили тело пожилой женщины.

23 августа в 15:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории одного из садоводческих объединений в областном центре. На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытии на место вызова пожарные установили, что горела сухая растительность, и пламя перекинулось на деревянную хозяйственную постройку. Возникла угроза уничтожения расположенного рядом дачного дома.

В 16:23 удалось остановить дальнейшее распространение огня и предотвратить опасность уничтожения от здания. В 16:33 возгорание ликвидировали.

На месте пожара обнаружено тело женщины. Как установила следственно-оперативная группа, погибшая 1936 г.р. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

С начала года на Сумщине огонь унес жизни 40 человек. Спасатели отмечают, только вместе можно остановить страшную статистику. Поэтому будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.