Сумские атлеты закрыли чемпионат Украины на мажорной ноте В Луцке завершился чемпионат Украины по легкой атлетике.

В последний день соревнований наши завоевали еще несколько медалей.

В беге на 800 м первое место занял студент СумГУ Евгений Гуцол - 1:48,09, на дистанции 5000 м – первой была студентка СумГУ Виктория Калюжная 16:28,48. Это ее второе золото, певрое было на 10000 м.

Выпускник СумГУ Сергей Смелик в беге на 200 м стал чемпионом - 20,52 с. Сумчанин Владимир Супрун был шестым.

Студентка СумГУ Мария Мыколенко в беге 400 м с барьерами была второй – 56,73 с.

Студентка СумГУ Анна Красуцкая в прыжках в длину – четвертой.

Что интересно, собственно сумчане, которых было на турнире всего шестеро взяли две медали: серебро Оксаны Шкурат в беге на 100 м с барьерами и бронза Игоря Мусиенко в толкании ядра. Эти результаты позволили команде области занять 16-ое место в общем зачете.