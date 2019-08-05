Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:24304

Сумские атлеты закрыли чемпионат Украины на мажорной ноте

В Луцке завершился чемпионат Украины по легкой атлетике.

В последний день соревнований наши завоевали еще несколько медалей.

В беге на 800 м первое место занял студент СумГУ Евгений Гуцол - 1:48,09, на дистанции 5000 м – первой была студентка СумГУ Виктория Калюжная 16:28,48. Это ее второе золото, певрое было на 10000 м.

Выпускник СумГУ Сергей Смелик в беге на 200 м стал чемпионом - 20,52 с. Сумчанин Владимир Супрун был шестым.

Студентка СумГУ Мария Мыколенко в беге 400 м с барьерами была второй – 56,73 с.

Студентка СумГУ Анна Красуцкая в прыжках в длину – четвертой.

Что интересно, собственно сумчане, которых было на турнире всего шестеро взяли две медали: серебро Оксаны Шкурат в беге на 100 м с барьерами и бронза Игоря Мусиенко в толкании ядра. Эти результаты позволили команде области занять 16-ое место в общем зачете.

Спорт Легкая атлетика
view counter

По тематике

Сумские атлеты продолжают покорять чемпионат Украины
23.08.2019 10:15

Сумские атлеты продолжают покорять чемпионат Украины

В Луцке продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике....

Сумские легкоатлеты удачно стартовали на чемпионате Украины
22.08.2019 13:53

Сумские легкоатлеты удачно стартовали на чемпионате Украины

21 августа в Луцке стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике....

Ахтырский бегун стал шестым на марафоне в Польше
16.08.2019 07:37

Ахтырский бегун стал шестым на марафоне в Польше

15 августа в Польше проходил ХХV ORLEN Maraton «Solidarności»....

Ахтырчанин стал вторым на горном марафоне
13.08.2019 15:16

Ахтырчанин стал вторым на горном марафоне

Горный беговой ультрамарафон «100 Букомиль» проходили в Ворохте, Ивано-Франковской области с 1 по 4 августа....

Бегун с Сумщины пробежал 183 км ультрамарафона по горам
13.08.2019 10:34

Бегун с Сумщины пробежал 183 км ультрамарафона по горам

Лебединец Виталий Меренков преодолел более 180 км во время ультрамарафона....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.