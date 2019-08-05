Сумские атлеты закрыли чемпионат Украины на мажорной ноте

В последний день соревнований наши завоевали еще несколько медалей.
В беге на 800 м первое место занял студент СумГУ Евгений Гуцол - 1:48,09, на дистанции 5000 м – первой была студентка СумГУ Виктория Калюжная 16:28,48. Это ее второе золото, певрое было на 10000 м.
Выпускник СумГУ Сергей Смелик в беге на 200 м стал чемпионом - 20,52 с. Сумчанин Владимир Супрун был шестым.
Студентка СумГУ Мария Мыколенко в беге 400 м с барьерами была второй – 56,73 с.
Студентка СумГУ Анна Красуцкая в прыжках в длину – четвертой.
Что интересно, собственно сумчане, которых было на турнире всего шестеро взяли две медали: серебро Оксаны Шкурат в беге на 100 м с барьерами и бронза Игоря Мусиенко в толкании ядра. Эти результаты позволили команде области занять 16-ое место в общем зачете.
В Луцке продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике....
21 августа в Луцке стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике....
15 августа в Польше проходил ХХV ORLEN Maraton «Solidarności»....
Горный беговой ультрамарафон «100 Букомиль» проходили в Ворохте, Ивано-Франковской области с 1 по 4 августа....
Лебединец Виталий Меренков преодолел более 180 км во время ультрамарафона....