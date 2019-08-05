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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26414

В Сумах на пешеходном переходе сбили 8-летнеего мальчика

23 августа, около 21.00 на улице Роменской инспекторы получили сообщение о ДТП с пострадавшими.

Прибыв на место, они предварительно установили, что 40-летний водитель автомобиля Dacia Logan совершил наезд на 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

Право Дтп
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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