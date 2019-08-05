В Сумах на пешеходном переходе сбили 8-летнеего мальчика

Прибыв на место, они предварительно установили, что 40-летний водитель автомобиля Dacia Logan совершил наезд на 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.
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