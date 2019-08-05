В Сумах на пешеходном переходе сбили 8-летнеего мальчика 23 августа, около 21.00 на улице Роменской инспекторы получили сообщение о ДТП с пострадавшими.

Прибыв на место, они предварительно установили, что 40-летний водитель автомобиля Dacia Logan совершил наезд на 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.