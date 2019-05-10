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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42218

Чиновницу Сумской ОГА оштрафовали на 510 грн за нарушение закона о гостайне

Замначальника отдела информационно-компьютерного обеспечения аппарата Сумской облгосадминистрации Полину Синько суд признал виновной в административном правонарушении законодательства о государственной тайне.

А именно в непринятии мер по обеспечению охраны государственной тайны и контроля за этим и невыполнении норм и требований криптографической и технической защиты секретной информации (пункты 6 и 9 ч.1 ст. 212-2 КУоАП), пишет sumy.today.

Протокол на чиновницу составило Управление СБУ в Сумской области после проведения проверки состояния охраны государственной тайны в ОГА. Рассмотрев этот протокол, суд пришел к выводу о виновности Полины Синько.

Как указано в постановлении суда, именно заместитель начальника отдела информационно-компьютерного обеспечения должна заниматься обслуживанием и эксплуатацией комплексов технической защиты секретной информации. Однако, в нарушение нормативных документов в Сумской ОГА не был осуществлен периодический контроль защищенности информации от утечки по техническим каналам, из-за утратившего силу аттестата соответствия компьютера, который используют в ОГА для обработки секретной информации.

Кроме того, как выяснилось, обработка секретной информации проводилась в ОГА без создания комплексной системы защиты. Таким образом в администрации обрабатывались документы с грифом «Секретно» и «Для служебного пользования», в том числе по зоне территориальной обороны.

В суде Полина Синько свою вину в административном правонарушении признала полностью. 19 августа суд назначил ей минимальное взыскание, предусмотренное за такое нарушение для чиновника - 510 гривен штрафа. При этом чиновница вправе обжаловать постановление суда в течение 10 дней.

Право Гостайна
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