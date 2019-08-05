Сумские биатлонистки снова с медалями чемпионата мира

В третий день прошли гонки преследования. Среди юниорок вторую бронзовую медаль после супер-спринта завоевала глуховчанка Анна Кривонос. Среди женщин, после золота у Валентины Семеренко бронзой отличилась ее сестра Вита.
Сегодня, 23 августа, в Раубичах (Беларусь) стартовал летний чемпионат мира по биатлону....
18 августа в Тростянце завершились Всеукраинские соревнования по летнему биатлону....
Сегодня, 17 августа, в Тростянце стартовали Всеукраинские соревнования по летнему биатлону....
16-18 августа в Тростянце проходить соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек....
В Токарях прошли женские спринтерские гонки в рамках Всеукраинских соревнований памяти Романа Звонкова....