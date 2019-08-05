Сумские биатлонистки снова с медалями чемпионата мира В Раубичах (Беларусь) завершился чемпионат мира по летнему биатлону.

В третий день прошли гонки преследования. Среди юниорок вторую бронзовую медаль после супер-спринта завоевала глуховчанка Анна Кривонос. Среди женщин, после золота у Валентины Семеренко бронзой отличилась ее сестра Вита.