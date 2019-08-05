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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34420

На Сумщине в ДТП погиб 4-летний мальчик

Трагедия произошла 25 августа около 19.00 в селе Вильшана Недригайловского района.

34-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ 2109, не справился с управлением и съехал на обочину с последующим перекидыванием авто.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, в результате ДТП погиб 4-летний пассажир - сын водителя. По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Признаки опьянения у водителя не обнаружено, пишет Sumy.Today.

Право Дтп Смертельная ДТП
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