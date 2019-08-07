Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13393

На Сумщине погиб мотоциклист

ДТП произошло 25 августа в городе Дружба Ямпольского района.

Местный житель, 1993 года рождения, управляя мотоциклом KAWASAKI, не справился с управлением и упал. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, пишет Sumy.Today.

Право Дтп Смертельное ДТП
view counter

По тематике

Сегодня 11:34

На Сумщине в ДТП погиб 4-летний мальчик

Трагедия произошла 25 августа около 19.00 в селе Вильшана Недригайловского района....

В Сумах на пешеходном переходе сбили 8-летнеего мальчика
Вчера 15:26

В Сумах на пешеходном переходе сбили 8-летнеего мальчика

23 августа, около 21.00 на улице Роменской инспекторы получили сообщение о ДТП с пострадавшими....

На Сумщине полиция разыскивает водителя, который оставил место ДТП
23.08.2019 21:32

На Сумщине полиция разыскивает водителя, который оставил место ДТП

Происшествие произошло вблизи села Ревы Недригайловского района сегодня в 12.10....

23.08.2019 16:39

В Сумах на пешеходном переходе сбили двух человек

Сегодня, 23 августа, в 14.30 на ул. Герасима Кондратьева произошло ДТП....

23.08.2019 14:51

В Сумах на пешеходном переходе сбили пешехода

Сегодня, 23 августа, на ул. Герасима Кондратьева произошло ДТП....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.