На Сумщине погиб мотоциклист ДТП произошло 25 августа в городе Дружба Ямпольского района.

Местный житель, 1993 года рождения, управляя мотоциклом KAWASAKI, не справился с управлением и упал. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, пишет Sumy.Today.