На Сумщине погиб мотоциклист

Местный житель, 1993 года рождения, управляя мотоциклом KAWASAKI, не справился с управлением и упал. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, пишет Sumy.Today.
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