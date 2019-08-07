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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56297

Жительницы Шостки отдали мошенниками почти 100 тысяч

В праздничные дни на доверчивости жительниц Шостки мошенники обогатились более чем на 90 000 гривен.

Действовали злоумышленники уже по привычному сценарию, называя себя работниками полиции и предлагали женщинам за деньги решить вопрос о якобы непривлечении их дочерей к уголовной ответственности. Пострадавшие вместо того, чтобы выяснить ситуацию или у родных или в полиции по номеру «102», слепо верили незнакомцам и как результат - потеряли все свои сбережения.

Первое сообщение о мошенничестве поступило в полицию вечером от 77-летней пенсионерки. Она рассказала, что несколько часов назад на ее стационарный телефон позвонила женщина, которая назвалась ее невесткой. Умоляла дать ей деньги, чтобы уладить конфликт с женщиной, которую она столкнула с лестницы и разбила голову. После чего передала трубку мужчине. Тот назвался следователем и сообщил, что уголовное дело можно не возбуждать. «Цена вопроса» - 55 000 гривен.

Пенсионерка поверила и согласилась. И уже через 10 минут передала 25000 гривен и банковскую карточку с паролем, из которой впоследствии было снято 14600 гривен, мужчине, который пришел в ее квартиру под видом адвоката.

Через некоторое время дежурная часть Шосткинского отдела полиции получает новое сообщение. По аналогичному «сценарию» злоумышленники обманули еще одну местную жительницу. Та за «спасение» дочери передала им 55 000 гривен.

Обе заявительницы догадались позвонить родным и проверить достоверность только после того, как отдали деньги.

В полиции начали уголовные производства и принимают меры по розыску мошенников.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан не доверять незнакомым телефонным собеседникам и тщательно проверять полученную от них информацию. В противном случае неприятностей не избежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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