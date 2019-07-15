Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09227

У Сумах вшанували воїнів забігом

25 серпня у Сумах пройшла спортивно-патріотична акція «Шаную воїнів, біжу за героїв України».

Фото Наталії Савенко

Більше сотні учасників вийшли на 5 км дистанцію в футболках з написом: «Шаную воїнів, біжу за героїв України», а на номері бігуна кожен з них від руки писав ім'я загиблого жителя Сумщини, в пам'ять про якого він вийшов на цей старт.

До більш ніж сотні зареєстрованих на забіг сумчан, в числі яких вистачало учасників АТО, було і дві особливих групи - два десятка членів сімей загиблих хлопців з громадського об'єднання «Сім'я героїв» і бійці 27-ї артбригади. 28 артилеристів бігли з великими фото однополчан, які загинули на війні.

Захід був більше патріотичним, ніж спортивним. Але тим не менш, як і в кожному змаганні, були переможці - у чоловіків найшвидшим був Дмитро Бойко, серед жінок - Олександра Краснова.

Спорт Забег Память АТО
view counter

По тематике

У Сумах шукають волонтерів на забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України»
21.08.2019 14:28

У Сумах шукають волонтерів на забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України»

Організатори шукають волонтерів для проведення забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України», який пройде 25 серпня....

Сумчан приглашают на второй забег в аэропорту
06.08.2019 10:19

Сумчан приглашают на второй забег в аэропорту

2nd Sumy Airport Run 2019 пройдет 16 ноября в Сумском аэропорту....

Стартувала реєстрація на сумський забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО
02.08.2019 14:39

Стартувала реєстрація на сумський забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО

У неділю, 25 серпня, з 09:00 по 12:00, у Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО міста Суми....

У Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО
26.07.2019 08:03

У Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО

У неділю, 25 серпня, з 09:00 по 12:00, у Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО міста Суми....

В Сумах провели второй ночной забег
15.07.2019 18:18

В Сумах провели второй ночной забег

13 июля в Сумах прошел 2nd Sumy Night Run 2019....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.