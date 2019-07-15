У Сумах вшанували воїнів забігом 25 серпня у Сумах пройшла спортивно-патріотична акція «Шаную воїнів, біжу за героїв України».

Більше сотні учасників вийшли на 5 км дистанцію в футболках з написом: «Шаную воїнів, біжу за героїв України», а на номері бігуна кожен з них від руки писав ім'я загиблого жителя Сумщини, в пам'ять про якого він вийшов на цей старт.

До більш ніж сотні зареєстрованих на забіг сумчан, в числі яких вистачало учасників АТО, було і дві особливих групи - два десятка членів сімей загиблих хлопців з громадського об'єднання «Сім'я героїв» і бійці 27-ї артбригади. 28 артилеристів бігли з великими фото однополчан, які загинули на війні.

Захід був більше патріотичним, ніж спортивним. Але тим не менш, як і в кожному змаганні, були переможці - у чоловіків найшвидшим був Дмитро Бойко, серед жінок - Олександра Краснова.