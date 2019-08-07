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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37218

Сумские хоккеисты заняли седьмое место в кубке Украины

25 августа в Виннице завершился розыгрыш кубка Украины по хоккею на траве среди мужских команд.

В финале сошлись винницкий «ОКС-ШВСМ» и «ШВСМ-Олимпия». Сильнее были многократные чемпионы и обладатели кубка Украины – 9:4. Третье место заняла команда «ШВСМ-Старт» Житомирская обл., обыгравшая Сборную Черкасской области 10:3. Пятое место досталось ХК «Политехник» Коростень, который был сильнее Винницкой ГДЮСШ № 1 10:2. Седьмое место заняли дебютанты взрослых турниров сумская СДЮШОР «Динамо», обыгравшая Сборную Черновицкой области 5:4.

КДЮСШ «Барса» из Шостки заняла 10-ое место.

Спорт СДЮШОР «Динамо» Хоккей на траве
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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