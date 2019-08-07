Сумские хоккеисты заняли седьмое место в кубке Украины

В финале сошлись винницкий «ОКС-ШВСМ» и «ШВСМ-Олимпия». Сильнее были многократные чемпионы и обладатели кубка Украины – 9:4. Третье место заняла команда «ШВСМ-Старт» Житомирская обл., обыгравшая Сборную Черкасской области 10:3. Пятое место досталось ХК «Политехник» Коростень, который был сильнее Винницкой ГДЮСШ № 1 10:2. Седьмое место заняли дебютанты взрослых турниров сумская СДЮШОР «Динамо», обыгравшая Сборную Черновицкой области 5:4.
КДЮСШ «Барса» из Шостки заняла 10-ое место.
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