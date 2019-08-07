Сумские аматоры продолжают лидировать в чемпионате Украины 24-25 августа были сыграны матчи 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Вице-чемпион Украины «Виктория» из Николаевки Белопольского района дома встречалась с «Авангардом» из Корюковки с Черниговщины. В начале второго тайма счет открыли хозяева – автоголом «отличился» защитник гостей. А спустя полчаса гости сравняли. в итоге 1:1 – первая потеря очков у «Виктории».

ФК «Тростянец-2» после субботней победы в кубке области уже на следующий день играл дома против одного из лидеров турнира «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. Игра завершилась в пользу более опытных соперников 0:2.

Остальные игры:

«Олимпик» Кропивницкий - ФК «Чернигов» 1:2

«Рубикон-Вишневое» Киев - МФК «Первомайск» Николаевская обл. 1:1

«Атлет» Киев – «Днепр» Черкассы 4:1

ФК «Белая Церковь» Киевская обл. – «Агродом» Бахмач, Черниговская обл. 1:0

После 4 туров у «Виктории», «ЛНЗ-Лебедин» и ФК «Чернигов» - по 10 очков. ФК «Тростянец-2» с 3 очками на 9-ом месте (из 12 команд).