Сколько сумчан едет на чемпионат мира по легкой атлетике в Катар Исполком ФЛАУ утвердил состав команды на чемпионат мира-2019 с возможностью дозаявки.

Исполком ФЛАУ утвердил состав команды для участия в чемпионате мира по легкой атлетике (27 сентября - 6 октября, Доха, Катар) с возможностью дозаявки. Поскольку квалификационный период длится до 6 сентября, окончательный состав будет озвучен уже после его завершения.

По прогнозам тренерского штаба, который базируется на мировом рейтинге, по подбору в команду могут попасть еще несколько спортсменов. В зависимости от того, кто войдет в команду, будет расширяться состав официальной делегации.

Среди заявленных сумская скороходка Инна Кашина, которая будет ходить 20 км, уроженка Шостки Ирина Новожилова (метания молота), студенты СумГУ Алексей Поздняков и Анастасия Брызгина – эстафеты 4х400 м.