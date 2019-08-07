Сколько сумчан едет на чемпионат мира по легкой атлетике в Катар

Исполком ФЛАУ утвердил состав команды для участия в чемпионате мира по легкой атлетике (27 сентября - 6 октября, Доха, Катар) с возможностью дозаявки. Поскольку квалификационный период длится до 6 сентября, окончательный состав будет озвучен уже после его завершения.
По прогнозам тренерского штаба, который базируется на мировом рейтинге, по подбору в команду могут попасть еще несколько спортсменов. В зависимости от того, кто войдет в команду, будет расширяться состав официальной делегации.
Среди заявленных сумская скороходка Инна Кашина, которая будет ходить 20 км, уроженка Шостки Ирина Новожилова (метания молота), студенты СумГУ Алексей Поздняков и Анастасия Брызгина – эстафеты 4х400 м.
В Луцке завершился чемпионат Украины по легкой атлетике....
В Луцке продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике....
21 августа в Луцке стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике....
15 августа в Польше проходил ХХV ORLEN Maraton «Solidarności»....
Горный беговой ультрамарафон «100 Букомиль» проходили в Ворохте, Ивано-Франковской области с 1 по 4 августа....