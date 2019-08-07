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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:42349

Сколько сумчан едет на чемпионат мира по легкой атлетике в Катар

Исполком ФЛАУ утвердил состав команды на чемпионат мира-2019 с возможностью дозаявки.

Исполком ФЛАУ утвердил состав команды для участия в чемпионате мира по легкой атлетике (27 сентября - 6 октября, Доха, Катар) с возможностью дозаявки. Поскольку квалификационный период длится до 6 сентября, окончательный состав будет озвучен уже после его завершения.

По прогнозам тренерского штаба, который базируется на мировом рейтинге, по подбору в команду могут попасть еще несколько спортсменов. В зависимости от того, кто войдет в команду, будет расширяться состав официальной делегации.

Среди заявленных сумская скороходка Инна Кашина, которая будет ходить 20 км, уроженка Шостки Ирина Новожилова (метания молота), студенты СумГУ Алексей Поздняков и Анастасия Брызгина – эстафеты 4х400 м.

Спорт Легкая атлетика
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