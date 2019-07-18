Сумські рятувальники перевіряють багатоповерхівки Для Державної служби України з надзвичайних ситуацій питання забезпечення ефективного протипожежного захисту об`єктів має особливий пріоритет.

Так, інспекторський склад Сумського міського відділу ДСНС України проводиться перевірка житлових будинків підвищеної поверховості, з метою здійснення контролю за виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, інших законодавчих та нормативних, нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Особливу увагу рятувальники приділяють на евакуаційні шляхи і виходи, наявність та технічний стан систем протипожежного захисту, електричних мереж, облицювання зовнішніх стін будинків, утримання цокольних і підвальних приміщень, внутрішнього та зовнішнього водопостачання. У разі порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки застосовується заходи адміністративного впливу, передбачені Кодексом України про адміністративні порушення.

Загалом на території м. Суми налічується 53 житлових будинків підвищеної поверховості. Під час проведення перевірок, інспекторський склад Сумського міського відділу ДСНС України, нагадує, управителям багатоквартирних житлових будинків підвищеної поверховості про основні вимоги правил пожежної безпеки, дії в разі виникнення пожежі та правила користування первинними засобами пожежогасіння. Аби люди пам’ятали та дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки, рятувальники вручили пам’ятки з основними правилами пожежної безпеки та алгоритм дій в екстрених ситуаціях, повідомляє Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.