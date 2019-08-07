В Сумах пройдет трехдневный фестиваль здорового образа жизни

В программе:
- праздничный концерт;
- творческие мастер-классы;
- семейные эстафеты;
- соревнования и викторины для детей;
- показательные выступления юных спортсменов и танцевальных коллективов;
- зажигательная зумба;
- сладости и подарки всем участникам;
- награждение участников и много сюрпризов.
Каждый день локация меняется:
28 августа - ул. Харьковская,4 (возле ресторана «Вива Олива»);
29 августа - ул. Прокофьева (около легкоатлетического манежа СумГУ);
30 августа - парк Кожедуба (парашютная вышка).
Начало - ежедневно 17.30.
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