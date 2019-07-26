Сумские дорожники возьмутся за тротуары на Роменской

Сегодня, 27 августа, вопрос ремонта дорог обсуждался на аппаратном совещании в мэрии.
- Ремонт дорог в Сумах продолжается, - начал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. - Сейчас ведутся подготовительные работы по ул. Псельская, Троицкая, закончили Садовую, Новоместенскую - это основные объекты и еще на Ковпака. Работает пять бригад. а шестая будет работать над тротуарами по ул. Роменская. В общем объекты, которые были в основном договоре, мы завершили, а по другим только ведется подготовка.
- В пер. Безымянном закончили? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.
- Да…
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