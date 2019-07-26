Сумские дорожники возьмутся за тротуары на Роменской По городу работает шесть бригад КП «Дорремстрой».

Сегодня, 27 августа, вопрос ремонта дорог обсуждался на аппаратном совещании в мэрии.

- Ремонт дорог в Сумах продолжается, - начал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. - Сейчас ведутся подготовительные работы по ул. Псельская, Троицкая, закончили Садовую, Новоместенскую - это основные объекты и еще на Ковпака. Работает пять бригад. а шестая будет работать над тротуарами по ул. Роменская. В общем объекты, которые были в основном договоре, мы завершили, а по другим только ведется подготовка.

- В пер. Безымянном закончили? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Да…