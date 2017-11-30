В Сумах депутаты пойдут по металлоприемным пунктам В городе массово воруют канализационные люки и ливневки.

Вопрос подняли сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

Как сообщила представитель отдела «Служба 15-80», на прошлой неделе было очень много звонков об открытых люках. От патрульной полиции поступили сообщения о семи люках.

Замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя пожаловалась, что за прошлую неделю у них украли больше десятка люков. Есть украденные люки и КП «Горводоканал».

- Это, наверное, какая-то спецгруппа? – предположил мэр Сум Александр Лысенко. – Приехали, сняли, уехали…

- Да, это не одиночные случаи, - подтвердил директор водоканала Анатолий Сагач. – За день 7-8 люков. Мы пишем заявления в полицию по каждому случаю.

- Полиция полицией, но помните нашу проблему с лифтами, когда крали не только катушки, но и двигатели, - напомнил мэр. – Когда ситуация изменилась? Не тогда, когда полиция поймала одну из групп, а когда начали закрывать. Мы же не можем поставить по полицейскому у каждого люка. Давайте сформируем, и из депутатов в том числе, из наших сотрудников, группы ,которые будут обходить и проверять металлоприемные пункты, а полицию пригласим, потому что без них мы никуда не зайдем. Речь же не только о люках, о ливневках тоже.

Он поручил заняться этим своему заму Александру Журбе.