Сумское НПО хочет от города предоплату за тепло Такое предложение поступило от Сумского НПО городской власти.

Вопрос подготовки города к отопительному периоду обсуждался сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в мєрии.

Замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя сообщила, что в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается замена тепловых сетей, запорной арматуры, продолжаются ремонтные работы на оборудовании ТЭЦ.

Она заверила, что имущественный комплекс, который обслуживает ООО «Сумытеплоэнерго», вовремя войдет в отопительный сезон и уже сегодня готовность составляет 89,4%.

Выдаются акты готовности к отопительному периоду по домам, которые находятся в зоне обслуживания КСПУ. Об этом рассказала замдиректора Дирекции «Котельная Северного промузла» Ирина Рыбальченко.

Кроме того, по ее словам, на этой неделе должен решиться вопрос о реструктуризации долгов за газ КСПУ. Сейчас готовятся все необходимые для этого документы в НАК «Нафтогаз Украины» и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Кроме того, стало известно, что Сумское НПО просит сделать предоплату за отопление бюджетных учреждений, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Мэр Сум сказал, что вопрос уже проработан с департаментом финансов и сообщил, что сегодня пройдет встренча по этому поводу на заводе.