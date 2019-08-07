У кого из сумчан и почему сегодня отключили воду «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Петропавловская, 117, ул. Заливная, 9 (замена труб холодной и горячей воды в квартирах), ул. Харьковская, 1/1 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Киевская, 54/1 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. СКД, 14 (замена полотенцесушителя в квартире), пр-т Лушпы, 14, (замена коренного крана горячей воды в квартире), ул. Горького, 23/1 (установление счетчиков холодной и горячей воды в квартире), пр-т Шевченко, 14 (замена стояка холодной воды в квартире).