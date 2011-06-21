Мэр Сум заметил бардак в центре города После заслушивания на аппаратном совещании отчета о проведенной работе инспекцией по благоустройству мэр Сум Александр Лысенко остался не доволен.

- Помните, в прошлом году я выводил вас всех, - обратился мэр к начальнику инспекции Руслану Голоперову. – Мы встретились возле фонтана Сумка и пошли вниз к рынку, и дальше. Помните ,что я вам показывал? Мусор, грязь, бардак. Так вот оно все там. А еще можете сходить к универмагу «Киев». Я понимаю, когда мы не можем найти владельцев, но они же там работают, киоски открыты, люди сидят, а вокруг мусор, грязь, кирпичи какие-то…

Обращаю ваше внимание на выполнение вами своих обязанностей.