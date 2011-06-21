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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39710

Мэр Сум заметил бардак в центре города

После заслушивания на аппаратном совещании отчета о проведенной работе инспекцией по благоустройству мэр Сум Александр Лысенко остался не доволен.

- Помните, в прошлом году я выводил вас всех, - обратился мэр к начальнику инспекции Руслану Голоперову. – Мы встретились возле фонтана Сумка и пошли вниз к рынку, и дальше. Помните ,что я вам показывал? Мусор, грязь, бардак. Так вот оно все там. А еще можете сходить к универмагу «Киев». Я понимаю, когда мы не можем найти владельцев, но они же там работают, киоски открыты, люди сидят, а вокруг мусор, грязь, кирпичи какие-то…

Обращаю ваше внимание на выполнение вами своих обязанностей.

Общество Бардак
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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