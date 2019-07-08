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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35374

Мэр Сум хочет посоветоваться с горожанами по поводу Театральной площади

Весной следующего года обещают взяться за продолжение реконструкции Театральной площади.

Вопрос подняли сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- Андрей Владимирович, - обратился мэр к главному архитектору города г-ну Кривцову. – У нас на следующий год есть стратегическая задача – Театральная площадь. Но лучше, чтобы мы документально все сделали в этом году. Нужно обсудить этот с людьми, чтобы они сказали: какой они видят площадь. Потому что весной уже выходим на подготовительные работы. А тот проект, которые многие считают очень красивым, думаю, лет через 50 можно делать. А сейчас готовимся, обсуждаем, приглашаем архитекторов, общественность. За два-три месяца нужно наработать предложения, эскиз, потом проект и выходим весной.

Напомним: в 2018-2019 году управление архитектуры провело конкурс на видение будущего Театральной площади, победителя не определили, но денежные призы раздали. Еще пару месяцев назад говорили, что будут думать что-то общее из всех проектов, но дальше слов дело не пошло.

Театральную площадь реконструируют уже с 2011 года: сначала в рамках реконструкции самого театра, затем часть бетонных плит заменили тротуарной плиткой, дальше – проезжую часть и тротуар вдоль ул. Герасима Кондратьева. Тогда, кстати, 2 года назад, уже после начала работ по утвержденному проекту мэр Сум через Фейсбук интересовался у сумчан, какой те видят Театральную площадь. Теперь вот снова…

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