Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20238

В Сумах не могут найти хозяина незаконного забора возле гимназии, который уже превратился в стену

Сотрудники городского управления госархстройинспекции не могут найти собственника забора, который тот построил на городской земле возле гимназии № 1.

Вопрос обсуждался на аппаратном совещании в мэрии 27 августа.

- Забор есть, крыша на нем уже есть, а собственника нет? – возмутился мэр Сум Александр Лысенко. Это уже не забор, это уже пристройка. Как так? Стройматериалы есть, лежат на нашей земле, без разрешения. Забор стоит, крыша на него уже опирается, а другая сторона на магазин.

- Там несколько собственников здания, - пытался оправдываться замначальника управления Валерий Скоромный.

- Ищите всех, и решайте. Странно, что директор гимназии не ходит ко мне каждый день с этим вопросом, как директор 12-ой школы.

Напомним: исполком уже принял решение о сносе этого забора.

Общество Незаконный забор
view counter

По тематике

Сумской исполком принял решение снести незаконный забор возле гимназии № 1
13.08.2019 13:10

Сумской исполком принял решение снести незаконный забор возле гимназии № 1

Сегодня, 13 августа, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решении о снесении двух объектов, которые были установлены / построены незаконно....

Новости

В Сумах пройдет SumyRockFest
Сегодня 13:34
В Сумах раскрыли заговор на торгах по капремонту уличных электросетей
Сегодня 13:21
В Сумах не могут найти хозяина незаконного забора возле гимназии, который уже превратился в стену
Сегодня 13:20
Сумские силачи приняли участие в чемпионате мира по стронгмену
Сегодня 13:06
На Сумщине пройдут состоятся антитеррористические учения
Сегодня 12:52
Сегодня в Сумах кубок Украины по футболу (трансляция)
Сегодня 12:39
Мэр Сум хочет посоветоваться с горожанами по поводу Театральной площади
Сегодня 12:35
Спасатели вместе с полицейскими и врачами помогли женщине, которой стало плохо в собственной квартире
Сегодня 12:09
В Сумах пройдет трехдневный фестиваль здорового образа жизни
Сегодня 11:35
В Сумах депутаты пойдут по металлоприемным пунктам
Сегодня 10:58
Сумские дорожники возьмутся за тротуары на Роменской
Сегодня 10:33
У кого из сумчан и почему сегодня отключили воду
Сегодня 10:09
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.