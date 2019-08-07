В Сумах не могут найти хозяина незаконного забора возле гимназии, который уже превратился в стену

Вопрос обсуждался на аппаратном совещании в мэрии 27 августа.
- Забор есть, крыша на нем уже есть, а собственника нет? – возмутился мэр Сум Александр Лысенко. Это уже не забор, это уже пристройка. Как так? Стройматериалы есть, лежат на нашей земле, без разрешения. Забор стоит, крыша на него уже опирается, а другая сторона на магазин.
- Там несколько собственников здания, - пытался оправдываться замначальника управления Валерий Скоромный.
- Ищите всех, и решайте. Странно, что директор гимназии не ходит ко мне каждый день с этим вопросом, как директор 12-ой школы.
Напомним: исполком уже принял решение о сносе этого забора.
Сегодня, 13 августа, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решении о снесении двух объектов, которые были установлены / построены незаконно....