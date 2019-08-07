Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59396

На Сумщине поймали наркоагрария

Житель Шостки, который недавно вернулся из мест лишения свободы, устроил на приусадебном участке своих родителей конопляную мини-плантацию.

Во время проверки по месту жительства ранее судимого 28-летнего жителя Шостки, который находится под административным надзором, участковые офицеры полиции пообщались с его отцом. Рассерженный на сына за постоянные ссоры и антисоциальный образ жизни, мужчина сообщил правоохранителям, что потомок выращивает на огороде наркотики.

Полицейские проверили его слова и нашли на приусадебном участке 21 куст бережно ухоженной конопли, которые изъяли и направили на экспертизу.

«Молодой человек недавно вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Однако на путь исправления не стал, наоборот, стал терроризировать своих родителей, требуя у них средства на собственные прихоти, выносить и продавать из дома вещи, устраивать в семье ссоры, за что привлекался к административной ответственности».

Сам же владелец конопли говорит, что выращивал ее для себя.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или до трех лет ограничения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
view counter

По тематике

Сумские копы остановили водителя под кайфом
Сегодня 16:14

Сумские копы остановили водителя под кайфом

Патрульные остановили водителя, который имел при себе вещества, похожие на наркотические, еще и сам имел признаки наркотического опьянения....

В Сумской СИЗО передали батон с сюрпризом
22.08.2019 12:58

В Сумской СИЗО передали батон с сюрпризом

В «Сумском СИЗО» пресечена попытка доставки запрещенных предметов....

На Сумщине за решетку передали фарш с сюрпризом
20.08.2019 15:37

На Сумщине за решетку передали фарш с сюрпризом

19 августа в «Конотопском исправительном центре (№130)» предотвращены две попытки доставки запрещенных предметов....

В Конотопе осужденный вернулся в исправительный центр из больницы с наркотиками
20.08.2019 08:30

В Конотопе осужденный вернулся в исправительный центр из больницы с наркотиками

В «Конотопском исправительном центре (№130)» предотвращена попытка доставки запрещенных предметов....

На Сумщине полицейские уничтожили плантацию конопли
19.08.2019 13:25

На Сумщине полицейские уничтожили плантацию конопли

Больше тысячи кустов конопли нашли работники Липоводолинского отделения полиции на территории заброшенной товарно-молочной фермы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.