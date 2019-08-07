На Сумщине поймали наркоагрария Житель Шостки, который недавно вернулся из мест лишения свободы, устроил на приусадебном участке своих родителей конопляную мини-плантацию.

Во время проверки по месту жительства ранее судимого 28-летнего жителя Шостки, который находится под административным надзором, участковые офицеры полиции пообщались с его отцом. Рассерженный на сына за постоянные ссоры и антисоциальный образ жизни, мужчина сообщил правоохранителям, что потомок выращивает на огороде наркотики.

Полицейские проверили его слова и нашли на приусадебном участке 21 куст бережно ухоженной конопли, которые изъяли и направили на экспертизу.

«Молодой человек недавно вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Однако на путь исправления не стал, наоборот, стал терроризировать своих родителей, требуя у них средства на собственные прихоти, выносить и продавать из дома вещи, устраивать в семье ссоры, за что привлекался к административной ответственности».

Сам же владелец конопли говорит, что выращивал ее для себя.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или до трех лет ограничения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.