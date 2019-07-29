Спасатели вместе с полицейскими и врачами помогли женщине, которой стало плохо в собственной квартире

По предварительным данным, обеспокоенная женщина не могла связаться со своей родственницей и попасть в ее квартиру тоже не могла.
На место вызова на ул. Петропавловскую прибыли спасатели. С помощью автолестницы специалисты попали на балкон квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома. В комнате они обнаружили 52-летнюю женщину, которая лежала на диване. Работники Службы спасения открыли входную дверь и в квартиру смогли зайти медработники и полицейские. Представители экстренных служб успели вовремя, ведь женщине было очень плохо.
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