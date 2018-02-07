В селе на Сумщине открыли обновленный парк 359-й день рождения села Камянка отметили в воскресенье, 25 августа.

Важнейшим событием праздника стало открытие обновленного парка в центре села. На благоустройство парка в 2019 году было выделено 160 000 гривен - это средства общественного бюджета старостинского округа. За эти средства в парке сделали сеть освещения и установили 14 фонарей, также установлено 16 удобных лавок со спинками и обустроены площадки из тротуарной плитки возле них.

Центральную парковую аллею покрыто гранотсевом, а в следующем году там будет тротуарная плитка. Также на 2020 год запланировано установление в парке альтанки. В прошлом году, по случаю Дня села, в Камянском парке открыли детскую и спортивную площадки.