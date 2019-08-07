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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39214

Сегодня в Сумах кубок Украины по футболу (трансляция)

Единственный представитель Сумщины липоводолинский «Альянс» сыграет дома против «Чайки» с Киевщины.

Сегодня, 27 августа, в Сумах на стадионе «Юбилейный» пройдет матч второго раунда кубка Украины по футболу. В 18.00 на поле выйдут липоводолинский «Альянс» и «Чайка» из Петропавловской Борщаговки Киевской области.

«Чайка», как и «Альянс» - дебютант второй лиги, в группе А с 4 очками занимает 8-ое место (из 11). В первом раунде «Чайка» в гостях одолела криворожский «Горняк» 1:0.

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Трансляция Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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