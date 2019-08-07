Сегодня в Сумах кубок Украины по футболу (трансляция)

Сегодня, 27 августа, в Сумах на стадионе «Юбилейный» пройдет матч второго раунда кубка Украины по футболу. В 18.00 на поле выйдут липоводолинский «Альянс» и «Чайка» из Петропавловской Борщаговки Киевской области.
«Чайка», как и «Альянс» - дебютант второй лиги, в группе А с 4 очками занимает 8-ое место (из 11). В первом раунде «Чайка» в гостях одолела криворожский «Горняк» 1:0.
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