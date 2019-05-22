В Сумах раскрыли заговор на торгах по капремонту уличных электросетей 22 августа административная коллегия территориального отделения АМКУ оштрафовала на 136 тыс. грн ФЛП Бицак Владимир Юрьевич (Сумы) и ООО «Электротранс-монтаж2» (Киев) за антиконкурентные согласованные действия, которые касаются искажения результатов торгов, в которых последние брали участие.

Дело было начато по представлению Управления Службы безопасности Украины в Сумской области на основании признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников открытых торгов по закупке работ по капитальному ремонту электросетей ряда улиц города Сумы, проведенных Департаментом инфраструктуры города Сумского горсовета 27.03.2017 года.

Необходимо отметить, что в ходе сбора доказательств по делу работникам отделения создавались препятствия при внеплановых проверках ряда субъектов хозяйствования, где эти доказательства могли содержаться. В связи с этим ООО «Электротранс-монтаж2» и другое предприятие (ООО «Электро лэнд»), которое располагалось по той же адресу, были оштрафованы на 91,376 тыс. грн.

Правомерность наложения штрафных санкций и взыскании пени подтверждено соответствующими судебными решениями, сообщает пресс-служба ведомства.