В Сумах пройдет SumyRockFest

14 сентября с 17.00 на площади Независимости пройдет рок-фестиваль с участием:
- Auditoria band (Киев)
- FROM INSIDE OUT (Кролевец)
- Lost Message (Сумы)
- MiR-y-MiR (Сумы)
- Blackstone Road (Чернигов)
- GrooveMen Band (Сумы)
SumyRockFest-2019 врывается в фестивальное пространство Украины и врубает новое поколение рок-музыки.
Цієї суботи, 10 серпня, о 19:00, у селі Алтинівка Кролевецього району відбудеться ХІІ фестиваль живої музики «Rock на селі –...
Рок-фестиваль состоится 29 сентября в городском парке им. Кожедуба....