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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01267

Сумчанин выиграл чемпионат Украины по стрит воркаут

25 августа в Киеве состоялся чемпионат Украины по Street Workout и чемпионат мира по Streetlifting.

Streetlifting - это силовое двоеборье, включающее в себя подтягивание на перекладине с максимальным весом на 1 повторение и отжимание на брусьях с максимальным весом на 1 повторение (результаты суммируются).

На чемпионате мира по Streetlifting в весовой категории 60-70 кг Сумскую область представлял Богдан Привалов, который занял 3-е место (в этой категории принимали участие спортсмены из 13 стран).

Результаты Богдана Привалова:

- подтягивание на перекладине - максимальный вес 70 кг.

- отжимания на брусьях - максимальный вес - 115 кг.

Street Workout - дисциплина, как включает в себя выполнение различных динамических и статических упражнений на уличных спортплощадках, а именно на перекладинах, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестнице и других конструкциях, или вообще без их использования.

В рамках чемпионата Украины по Street Workout впервые в истории этой зрелищные дисциплины победил представитель Сумской области - Виталий Павленко.

Также были показательные командные выступления - Workout Show Time, на которых впервые выступала команда из Сум - «ART UNITY».

Состав команды: Николай Колесник, Денис Самойленко, Александр Сирык, Ирина Жукова.

Спорт Воркаут Стритлифтинг
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